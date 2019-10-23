Büyükşehirden ilk yardım eğitimi

112 acil servis hizmetleri en kısa süre zarfı içinde olay yerine ulaşsa bile ilk yardım, kalp durması gibi durumlarda büyük önem taşıyor. Ekipler gelene kadar yapılacak doğru ve hızlı bir müdahale, hastayı hayata bağlamada önemli bir rol oynuyor. İlk yardım uygulanan hastanın da ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle sağlığına kavuşma olasılığı artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da hayatımızda oluşabilecek ani rahatsızlıklara karşı sağlık ekipleri gelene kadar yapılan ilk yardımın önemi doğrultusunda ilk yardım eğitimleri veriyor.

Uzman personeller tarafından gerçekleştirilen eğitimler temel ve genel ilk yardım eğitimi olarak iki başlıkta düzenleniyor. İş kazası, trafik kazası, ev kazaları ve hastalık gibi hayatı tehdit eden tehlikeli durumlara karşı personel ilk yardım eğitimine tabi tutuluyor. Bir hastalık veya kaza sonucu kişinin sağlığında meydan gelen kalp ve solunum durması, kemiklerde kırıkların veya kanamaların meydana gelmesi, zehirlenme gibi olumsuz durumlarda neler yapılması gerektiği ilk yardım eğitimlerinde teorik ve pratik olarak gösteriliyor. İlk yardım eğitimi veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli, Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu temel unsurlar doğrultusunda verilen eğitimleri alıyor. Eğitimlerin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı teorik ve uygulama sınavını kazanan sağlık personellerine ilk yardım belgesi veriliyor. 3 yıl boyunca geçerliliği bulunan ilk yardımcı belgesi 3 yıl sonunda girdikleri ilk yardım güncelleme eğitimi ile birlikte yenilenebiliyor.