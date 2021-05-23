Büyükşehirden işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ‘Ellerimde Güç Var' projesi kapsamında gönüllülere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan Ellerimde Güç Var Projesi, gönüllülere verilen işaret dili eğitimi ile uygulanmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Kâğıt Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projede 120 gönüllü katılımcı ile 20 işitme engelli birey bir araya gelecek.

Kitap hediye edilecek

Engellilere sunulan sosyal hizmetleri yaygınlaştırmak ve engellilerin sosyal hayata katılımına imkân sunmak için hayata geçirilen projede, ilk olarak, işitme engelliler ile sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak adına gönüllü katılımcılara işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. 60'şar kişiden 2 gruba çevrim içi olarak haftada iki gün verilen eğitim 6 hafta sürecek. Eğitimin sonunda müfredattaki konuları kapsayan işaret dili kitabı katılımcılara hediye edilecek. Verilen işaret dili eğitimi sayesinde işitme engelli birisi ile rahatlıkla iletişim kurabilecek duruma gelecek olan gönüllüler, sonraki adımda işitme engelliler ile bire bir pratik yapma fırsatı bulacak.

Sinema ve kahve keyfi

Gönüllüler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek altı haftalık işaret dili eğitiminin sonrasında işaret diline çevrilmiş üç farklı sinema filmini engelliler ile birlikte izleyecekler. Film sonrasında ise kahve etkinliği yapılarak iki farklı grubun bir arada sosyalleşmesi sağlanacak. Bu sayede gönüllüler, işitme engelli bireyler gibi sessiz film izleyerek, empati kurmayı ve engelli yaşıtlarının hislerini anlamayı tecrübe edecekler. Ayrıca işaret diline çevrilen sinema filmlerinde rol alan oyuncuların veya yapımcıların kahve etkinliklerine davet edilerek hedef kitle ile buluşmaları temin edilecek.

Okçuluk ve binicilik eğitimi

Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımının da teşvik edileceği proje kapsamında katılımcılara Kocaeli Kağıtspor Kulübü Derneği tarafından okçuluk ve Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu tarafından da binicilik eğitimi verilecek.