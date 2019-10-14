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Büyükşehir'den Kandıralı öğrencilere çevre eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kandıra’daki okullarda okuyan minik öğrencilere çevre eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kandıra'daki okullarda okuyan minik öğrencilere çevre eğitimi verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarının yanı sıra bilinç oluşturma adına gerçekleştirdiği eğitimler de sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kandıra'daki okullarda okuyan minik öğrencilere çevre eğitimi verdi. Çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim, Eğercili Namık Kemal İlk ve Ortaokulu, Tasvire Hurşit Güneş İlkokulu, Karaağaç İlkokulu ve Kaymaz Araman İlkokulu'nda verildi.


Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan eğitimlerde çevrenin korunması, evsel atıklar, ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar ve bitkisel atık yağlar ile bu atıkların geri dönüşümü/bertarafı konularında eğitim veriliyor. Öğrenciler öğrendikleri bilgilerle evlerine gittiklerinde anne ve babalarına da dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendiriyor. Böylelikle okullarda verilen eğitimler evlere kadar ulaşıyor.

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