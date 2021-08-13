Büyükşehir'den Kastamonu Bozkurt'a destek eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine destek eli uzattı. İçme suyu tankeri ve iki personel ile afet bölgesine ulaşan İSU ekibi, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için yapılan yardım çalışmalarına destek oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde sadece komşu illere değil tüm afet bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu Bozkurt ilçesine, Büyükşehir İSU Genel Müdürlüğü destek ekiplerini yolladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 1 içme suyu tankeri ve 2 personel ile bölgeye ulaşan İSU ekibi, AFAD ile koordineli olarak çalışmalara katıldı. Ekip, bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Bozkurt Devlet Hastanesi'nin içme suyu ihtiyacı ile temizleme çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Batı Karadeniz'in birçok bölgesinde yaşanan sel afetinden dolayı üzgünüz. Bu afetin yaralarını sarmak için biz de bölgeye ekip desteğinde bulunduk. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacaktır. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bu tür afetlerden insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı korusun” diye konuştu.