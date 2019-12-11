Büyükşehir'den Körfez caddelerine sıcak asfalt serimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde asfalt serimi yaptı.

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar doğrultusunda Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada bin 200 metre uzunluğundaki caddeye aşınma asfaltı serildi. Asfalt serimi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandı. Çalışma kapsamında bin 700 ton aşınma asfaltının serimi yapıldı. Yapılan çalışmayla vatandaşların caddeyi daha konforlu bir şekilde kullanması sağlandı.

Şeyda Caddesi'nin daha güzel bir görünüme kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt seriminin yanı sıra, caddede kaldırım imalatı yapıyor. Kaldırım imalatı kapsamında bordür taşlarının döşemesi tamamlanırken, parke taşlarının dizilmesine başlandı. Kaldırım imalat çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, şehrin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımını da gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Gölcük sahil bölgesinde bulunan parklarda ağaç ve çalı türlerinde form budaması yapıldı. Ayrıca ekipler sahil parklarında bulunan palmiye ağaçlarındaki kurumuş dalları temizledi.