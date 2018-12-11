Büyükşehir'den öğrencilere indirimli kart uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı ‘Seyahat Kartları' birimlerince düzenlenen indirimli öğrenci kartlarının vize işlemlerine devam ediliyor. 1 Ocak 2019 tarihine kadar vize edilmeyen öğrenci kartlarının tam tipine dönüştürüleceğini belirten yetkililer, “Öğrenciler bu tarihe kadar indirimli seyahat kartlarını Kentkart dolum noktalarından bakiye yüklemek kaydı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor” diye uyardı.

İndirimli öğrenci seyahat kartları için YÖKSİS ve MEBSİS web servisi aracılığı ile Kentkart otomatik dolum cihazları ve dolum noktalarından bakiye yüklemesi esnasında öğrenci belgesi ibraz etmeden otomatik olarak vize işlemi yapılabilecek. Kredi Kartı ile bakiye yükleyen öğrenciler, indirimli kartlarının vize olabilmesi için Kentkart bayilerinden veya otomatik dolum cihazlarından bir kereye mahsus olarak bir miktar bakiye yüklemesi gerekiyor. Ayrıca indirimli öğrenci kartlarının vize işlemleri Kentkart dolum bayilerince bakiye dolumu esnasında otomatik olarak yapılabilecek.

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ‘Seyahat Kartları' birimleri tarafından yapılan bir diğer önemli açıklamada ise, öğrenci vize işlemlerinin ücretsiz olduğu, hiç bir bayinin vize ücreti talep edemeyeceği, herhangi bir sebeple otomatik vize işlemi yapılamayan kartlarda vize işlemini yaptırmanın kart sahibinin sorumluluğunda olduğu, vizesi yapılmadığı gerekçesi ile tam ücret ödenen kartlardan idare olarak sorumlu olunmadığı ve tüm sorumlulukların kart sahibi öğrencilerde olduğu bildirildi.