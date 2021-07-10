Büyükşehir'den öğrencilere 'sıfır atık' ve çevre eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen eğitimlerde, yaşanabilir bir dünya oluşturmanın bilinci genç nesillere aşılanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, hem online hem de yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Haziran ayında 944 öğrenciye ve eğiticiye çevre konusunda eğitim verildi.