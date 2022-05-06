İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehirden okullara ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimleri veriyor.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı hemşireler tarafından İzmit'te bulunan TBMM İlköğretim Okulu salonunda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. Öğrencilere okulda gerçekleşebilecek ufak çaplı kazalarda yapabilecekleri müdahaleler anlatıldı. Eğitimler sayesinde çocukların bu tip olaylarda davranış değişikliği ve ilk yardım bilincinin gelişmesi hedeflendi.

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