Büyükşehir'den personeline etik eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belediye personeline eğitim verildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime Teftiş Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Etik Kurulu Başkanı Süleyman Büyükşahin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ve Büyükşehir personeli katılım sağladı. Eğitim açılışında kısa bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram, “Etik Günü tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kabul edilmektedir. Bizler de bu günün anlam ve önemi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak personelimize verdiğimiz eğitimlerle farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline eğitimi İcra ve Takip Şube Müdürü ve Etik Kurulu Üyesi Dr. Osman Gür etik ile ahlak ve hukuk ilişkisine değinerek, “Hukuk, etik ve din genel olarak adalet, eşitlik-tarafsızlık, doğruluk-dürüstlük ve sorumluluk gibi değer ve ilkelere dayanır. Etik, toplum, birey ve kurumlar arasındaki ilişkilerde güven sağlar. Ayrıca kamuda etik ilkelere dayanmadan alınan kararlar yönetimde yozlaşmaya yol açmakta ve bu yozlaşmanın sonuçları birçok problemi beraberinde getirmekte” diye konuştu.