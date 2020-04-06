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Büyükşehir'den Sağlık İl Müdürlüğü'ne lojistik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla 16 personel ve 10 araç tahsis etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarına destek amacıyla 16 personel ve 10 araç tahsis etti.


Korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları kamu kurumlarıyla organize bir şekilde yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarına destek amacıyla personel ve araç görevlendirdi. Salgınının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda sağlık personellerine lojistik destek sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 personel ve 10 araç tahsis etti.


Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan ekip Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nce verilen hizmetleri yerine getirmeye başladı.

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