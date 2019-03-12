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Büyükşehir'den spor okulları personeline hizmet içi eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları personel ve idarecilerine yönelik sporda devamlılığı sürdürmek ve yenilikleri takip etmek amacıyla iki günlük hizmet içi eğitim verildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Ücretsiz Spor Okulları personel ve idarecilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi. İki gün süren eğitim ile sporda devamlılığı sürdürmek ve yenilikleri yakından takip etmek amaçlandı. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen hizmet içi eğitimine alanında uzman eğitmenler katılım gösterdi.



Hizmet içi eğitimde Spor Şube Müdürlüğü personeline yönelik birçok seminer ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde ayrıca önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan programlar hakkında istişareler yapıldı. Eğitimlerde çocuk gelişimi evreleri, eğitmenin grup yönetimi, akran zorbalığı ve çocuk gözü ile sportif faaliyetler, özel gereksinimli bireyler ve özellikleri, özel gereksinimli bireyler açısından sportif becerilerin basamaklandırılması gibi birçok konuda uzmanların katılımıyla bilgilendirme seminerleri yapıldı.

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