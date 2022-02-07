Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sürücülerine "Sürücü-engelli yolcu iletişimi" eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi, toplu taşıma sürücülerinin bilinçlenmesi için eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda sürücülere Eğitim Uzmanı Erkan Aydemir tarafından "Sürücü-engelli yolcu iletişimi" eğitimi verildi. Sürücüler ile yolcu arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunulan eğitim tam gün sürdü. 30 kişilik gruplar halinde verilen eğitim, kent genelindeki tüm sürücülere veriliyor. Her türlü teknik bilginin sunulduğu eğitimlerde farkındalık oluşturmak, engelli yolcularla doğru iletişim kurmak, nasıl davranılması gerektiğine dair konular işlendi.

Sürücü-engelli yolcu iletişimi eğitiminde engellilik, engelli türleri, engellilerle engelsiz iletişim gibi konular anlatılıyor. Eğitimde günlük hayatta engellilerin genelde ve toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılara da çözüm önerileri sunuluyor.