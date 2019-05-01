Büyükşehir'den Tasavvuf Musikisi Konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu'nun yılsonu konseri SDKM'de gerçekleştirildi. Şefliğini Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin yaptığı koronun solistliğini tasavvuf musikisinin en özel seslerinden Ubeydullah Sezikli yaptı.

Tasavvuf musikisinin ruhlara şifa en eşsiz eserlerinin icra edildiği konserde, katılımcılar Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi korosundan ve Ubeydullah Sezikli'den musiki dinledi. Tasavvuf musikisinin en özel eserlerinin icra edildiği konser, katılımcıları manevi bir atmosfere taşıdı. Konser sonunda Konservatuvar Koordinatörü Lokman Ceyhan ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman tarafından koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile solist Ubeydullah Sezikli'ye çiçek takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda bu yıl 543 öğrenci eğitim görüyor. Konservatuvarda Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Bale, Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar bölümleri olmak üzere toplam 7 bölüm ve 27 branşta eğitim veriliyor. Türk Halk Müziği'nde bağlama, Türk Sanat Müziğinde keman, ud, kanun, ney, klasik kemençe, Ses Eğitimi, Batı Müziğinde piyano, elektrogitar, klasik gitar, keman, klarnet, çello, Ses Eğitimi, flüt eğitimleri veriliyor. 5-7 yaş arası bale eğitimi, 15-35 yaş arası Dini Musiki eğitimi veriliyor. Güzel Sanatlar bölümünde; çocuk resim, yetişkin resim, seramik, çini, Geleneksel Sanatlar Bölümünde; hat, tezhip, ebru, minyatür, kat'ı eğitimleri veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bu dallarda yeteneklerini uzman eğitmenler eşliğinde geliştiren öğrenciler, eğitim sonucunda eğitim aldıkları sanat dallarında profesyonelleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı verdiği kaliteli eğitim ile Kocaeli'nin tartışmasız en önemli sanat eğitim merkezlerinden biri olarak kent kültürüne katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na bağlı ya da desteklenen 10 koro bulunuyor. Büyükşehir Belediyesinde 10 koro ile yılda 17 konser düzenliyor. Farklı sanat ve müzik dallarında eğitim verilen konservatuvarda yetenekli gençler, uzman hocalar tarafından eğitilerek yetiştiriliyor. Sanat ve müzik dallarında etkin bir eğitim alarak diplomalarını alan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı sınavlarını rahatlıkla kazanarak, kariyer ve eğitim hayatlarını sürdürüyor.