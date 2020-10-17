Büyükşehir'den tavşanlıda üstyapı çalışması

Kocaeli genelinde yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavşanlı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde alt yapı çalışmasından dolayı bozulan yolun üst yapı çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Çiftlik Caddesi'nde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında caddenin bin 250 metrelik kısmına 4 bin ton PMT malzeme serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri PMT serimi sonrasında caddeye yaklaşık 2 bin ton binder asfalt tabakasının serimini de gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddedeki üst yapı yenilemesini aşınma asfalt tabakasını sererek tamamlayacak. Caddeye son olarak yol çizgileri çizilecek.