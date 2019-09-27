Büyükşehir'den Tavşantepe'de yol yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta yol yenileme çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ne bağlı Dilek Sokak'ta üst yapı çalışması yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Dilek Sokağın Turan Güneş Caddesine bağlanan 410 metrelik kısımda yapılan çalışmalar kapsamında asfalt serimi yapıldı. Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı, elektrik alt yapı çalışmaları ve doğal bozulmalardan dolayı Tavşantepe Dilek Sokak'ta yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Sokağın çehresini değiştirecek çalışmalar ile yolun 410 metrelik kısmına 850 ton asfalt serimi yapıldı. Ekipler asfalt serimi öncesi yolun zeminine 750 ton PMT zemin malzemesi de serdi.

Asfalt çalışmalarını bitiren Büyükşehir ekipleri, sokakta kaldırım çalışmalarına da hemen başladı. Ekipler çalışmalar doğrultusunda kaldırım ve parke imalat yapımı gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hız ile devam ediyor.