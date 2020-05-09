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Büyükşehir'den toplu taşıma kooperatiflerine 30 bin maske

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından Kocaeli genelindeki toplu taşıma kooperatiflerine toplamda 30 bin adet maske teslim edildi.


Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Toplu taşımada belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüslerini de rutin olarak dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere Kocaeli genelindeki kooperatiflere toplamda 30 bin maske teslim etti.


Toplu taşıma esnafının hesaplarına “can suyu” olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin ilk dilimini yatırarak mutlu eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kocaeli genelindeki kooperatiflere toplamda 30 bin maske teslim etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere verilen maskeler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kooperatiflere teslim edildi. Büyükşehir, korona virüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırarak devam ettiriyor.

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