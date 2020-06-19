İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den ücretsiz maske ve seccade

Cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam ediliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre kılınmaya başlanan Cuma Namazı için her hafta ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor. Bu hafta da namazlarını eda etmek için camilere ve belirlenen açık mekanlara gelen vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı. Salgın önlemi kapsamında namaz kılınan meydan, okul bahçesi ve camilerin önüne dezenfektan yerleştirildi. Korona virüs salgının bitimine kadar ücretsiz olarak dağıtılan maske, tek kullanımlık seccade ve diğer hizmetler aksatılmadan vatandaşın hizmetine sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.