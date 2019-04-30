Büyükşehir'den “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sivil Toplum Merkezi'nde “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” verilecek.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Orman ve Su İşleri Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 02-03 Mayıs 2019 tarihlerinde Sivil Toplum Merkezi'nde “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” verilecek.

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen ana başlıklar ışığında programlanan eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Feyzi Karabıyık ve Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimleri tarafından sunulacak.

Eğitimde, Hayvan Bakım ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Parazit er Enfeksiyonlar, Zoonoz Hastalılar ve Hayvan Davranışları konularında bilgiler hayvan severlere aktarılacak. Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından da Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında eğitim verilecek.