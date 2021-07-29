Büyükşehirden yüzme şampiyonası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Açık Su Yüzme Şampiyonası, 8 Ağustos Pazar günü Kandıra Kerpe plajında düzenlenecek.

Daha önce birçok kez ulusal ve uluslararası alanda yapılan açık deniz yüzme yarışlarının bir tanesi de Kocaeli'de düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası adı altında gerçekleştirilecek yarışma, 8 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da Mavi Bayraklı Kandıra Kerpe Halk Plajı'nda gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Su Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde, 08 Ağustos Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajı'nda halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürpriz ödüller kazanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası 24 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 12'şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-24 yaş, 25-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kadın ve erkek yüzücüler katılacak.

Başvuru

Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/2021kerpeyüzme.pdf linki üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 7 Ağustos 23.59'a kadar yapılabilecek.

Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.