Büyükşehir'in yol yapım çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Salim Dervişoğlu Caddesi ikinci etapta ve İzmit Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi'nde üstyapı çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. D-100 karayoluna alternatif olarak hizmet veren ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek caddede, ikinci etap çalışmaları kapsamında yeni yol bitirilirken eski yolun kazı çalışmalarına başlandı. Birinci etap 42 evler bölgesinde ise asfalt ve istinat duvar çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 42 evler ile Çuhane Caddesi arasındaki 5 kilometrelik kısımda alt ve üst yapı çalışması yapıyor. Vatandaşların trafik yoğunluğu yaşamaması için kısım kısım devam eden Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki asfaltlama ve perde beton çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar doğrultusunda Salim Dervişoğlu Caddesi 42 evler bölgesindeki 300 metrelik kısımda, ikinci kat asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca konutların önüne 300 metre uzunluğunda istinat duvar imalatı gerçekleştirildi. Proje kapsamında trafik yol işaretleri, aydınlatma direkleri ve yol kenarında bisiklet yolu imalatları yapılacak. İkinci kısım çalışmaları kapsamında üçgen ada şeklinde 2 adet kavşak inşa edilecek. Caddede 20 bin metreküp kazı, 50 bin metreküp dolgu, 10 bin metreküp taş dolgu ve 52 bin ton PMT malzeme kullanılacak. Mevcut yoldaki tüm eski asfalt sökülerek yerine 37 bin ton asfalt serimi de yapılacak.

Öte yandan, İSU ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi'nde de üst yapı çalışması başladı. Altyapı çalışması sonrasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çalışma yapılan bölgenin kazısını gerçekleştirdi. Ekipler kazı çalışmasından sonra yola PMT ve asfalt serimi yapacak. Üst yapı çalışmaları ile yol daha konforlu ve modern hale gelecek.