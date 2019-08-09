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Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başpehlivanlık boyundaki başarılı güreşçisi Tanju Gemici, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinden başarı ile döndü.

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başpehlivanlık boyundaki başarılı güreşçisi Tanju Gemici, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinden başarı ile döndü.


Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlerde Büyükşehir Kağıtsporlu Başpehlivan Tanju Gemici 3. olarak kürsüde yerini aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanında gerçekleştirilen organizasyona, 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban, Tanju Gemici, Ali Gürbüz ve Ertuğrul Dağdeviren adını yarı finale yazdıran isimler oldu.


Yarı finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tanju Gemici zorlu rakibine mağlup oldu ve güreşleri 3. olarak tamamladı.

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