Buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı aldığı önlemler dahilinde yağış sonrası oluşan buzlanma için yollara tuz ve solüsyon dökümü gerçekleştiriyor. Gebze ve Dilovası ilçesi sınırlarındaki köyler başta olmak üzere Gebze'ye bağlı Kirazpınar Mahallesi, GOSB, TOSB ve Şekerpınar yan yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarında yaya güvenliğini de ihmal etmiyor. Yol kenarlarında bulunan karları da temizleyerek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, kayma riskine karşı önlemler alıyor.