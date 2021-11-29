İhlas Haber Ajansı

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Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor

Körfez Belediyesi, kentin işlek cadde ve sokaklarını sabunlu suyla yıkayarak temiz hale getiriyor.


Körfez Belediyesi, dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçe genelinde kentin işlek cadde ve sokaklarını deterjanlı suyla yıkayarak temiz hale getiriyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde yürütülen çalışma kapsamında ekipler cumartesi gecesi Ağadere Caddesi'ni de temizledi. Gündüz yapılan duyurular sonrasında yıkama yapılacak caddede vatandaşlardan araç park etmemeleri istendi. 20 kişilik ekip, caddenin en başından başlayarak sabunlu suyla Ağadere Caddesi'ni temiz hale getirdi. Yetkililer, dönüşümlü olarak ilçedeki cadde ve sokakların yıkama çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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