İhlas Haber Ajansı

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Caddelere koruganlı çöp konteynerleri konuluyor

Çayırova Belediyesi, estetik görüntü için caddelere koruganlı çöp konteynerleri yerleştiriyor.


Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yeni çalışmalara imza atıyor. Çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak kötü kokuya engel olan Çayırova Belediyesi, çöp konteynerlerinin daha modern ve estetik görüntü oluşturması için bir süre önce Gaziler Caddesi'nde başlattığı koruganla kaplı çöp konteynerlerini diğer caddelere de yerleştirmeye başladı. Çayırova'da ilk olan uygulamanın vatandaşları memnun etmesi üzerine harekete geçen ekipler, güzel görüntü oluşturan koruganlı çöp konteynerlerini caddelere dağıtmaya devam ediyor.

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