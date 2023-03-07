Çadırkentte başpehlivanlar, depremzede çocuklara tuş oldu

Hatay Defne'de çadır kentte depremzede çocuklarla başpehlivanlar mindere çıkarak güreş tuttu.

Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çadır kentte Kağıtsporlu başpehlivanlar ile depremzede çocuklar buluştu. Kırkpınar güreşçileri Faruk Akkoyun ve Mustafa Arslan, depremzede çocuklara güreş taktiklerini öğreterek birlikte vakit geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da takip ettiği müsabakalarda başpehlivanları tuş eden çocuklara madalyalarını Başkan Büyükakın taktı.

“Hatay'ı ve diğer deprem bölgelerini hep birlikte ayağa kaldıracağız”

Deprem bölgesinde yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Defne'deki çadır kentte tam anlamıyla bir yaşam alanı oluşturduk. Bu geçici merkezde istiyoruz ki başta çocuklarımız olmak üzere tüm misafirlerimiz depremin yaralarını kısa sürede sarsın. Bugün de Kağıtpsporlu başpehlivanlarımızı burada ağırlayarak çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızın oldukça eğlendiğini gördük. Hatay'ı ve diğer deprem bölgelerini hep birlikte ayağa kaldıracağız” diye konuştu.