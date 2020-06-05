Çakmak ve Şayir, yapımı biten anaokulunu inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi'nde yapımı biten yeni anaokulunda incelemelerde bulundu.

Dilovası Belediyesi tarafından Diliskelesi Mahallesi'nde yapımına başlanan Anaokulu projesinde çalışmalar bitirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Anaokulunu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek olan anaokulunun Diliskelesi Mahallesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Şayir, “Çocuklarımızı ve eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için belediyemiz üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir. Biz biliyoruz ki Dilovası çocuklarımızın ellerinde büyüyecektir. İnşallah önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim döneminde açılacak olan bu anaokulumuzda da çocuklarımız en iyi şekilde eğitimlerini alacaktır” dedi.