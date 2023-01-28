Çaldığı motosikletle aynı gece başka bir lokantayı soydu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şüpheli iş yerinden para ve motosiklet çaldı. Çaldığı motosikletle İzmit ilçesinde lokantaya giderek yemek yiyen ve ardından para ile sadaka kutularını da çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de 27 Ocak gecesi, Körfez ve İzmit ilçelerinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapılmıştı. Önce Körfez'de bir dükkana giren hırsız, 500 TL para ile beraber iş yerine ait motosiklet ve kaskı da çalmıştı. Hırsızın çaldığı motosikletle bir sonraki rotası ise İzmit'te bir lokanta oldu. Camları zorlayarak içeri giren şahıs, yemek yiyip meşrubat içtikten sonra hem kasadan hem de sadaka kutularından para çalmıştı. Tüm bunlarla da yetinmeyen şahıs, lokantanın ortasında tuvaletini de yapmıştı. Her iki iş yerinden de şahısla ilgili şikayetçi olunmuş ve polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri gündem olmuş, sosyal medyada da konuşulmuştu.

Kimliği tespit edilen şahıs gözaltına alındı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın B.M. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.M. emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecek.