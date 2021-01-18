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Çalgılı çengili kar kutlaması

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir grup genç, uzun zaman sonra gelen beyaz örtüyü darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek kutladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup genç, uzun zaman sonra gelen beyaz örtüyü darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek kutladı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesinde uzun zaman sonra etkili olan kar yağışına gençler ilginç bir şekilde tepki verdi. Kar yağışıyla birlikte sokağa inen gençler, darbuka eşliğinde şarkı söyleyerek dans etti. Gençlerin bu ufak kutlaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Gençlerin bu anları bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir grup gencin darbuka çalarak şarkılar söylediği, dans ettikleri görülüyor. Videoyu kaydeden vatandaş ise kahkahalar eşliğinde gençleri izliyor.

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