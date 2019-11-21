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Çalıntı araç süphelisi Adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan aracın çalıntı olduğunun tespit edilmesi üzerine iş yeri sahibi gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalıntı araçların bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde ki bir iş yerinin önünde üzeri brandayla kapatılmış araç bulundu. Yapılan araştırmalarda aracın İstanbul'dan çalıntı olduğu tespit edildi.


Çevrede yapılan araştırmada iş yeri sahibi M.Ö. aracın ismini bilmediği bir şahıs tarafından tamir amaçlı bırakıldığını fakat kim olduğunu bilmediğini söyledi. Çalıntı araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli M.Ö. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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