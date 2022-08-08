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Çalıştığı fabrikada ölü bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 50 yaşındaki şahıs, gece bekçisi olarak çalıştığı fabrikada ölü bulundu.


Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak'taki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada gece bekçisi olarak çalışan İshak Aydın'ı (50) hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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