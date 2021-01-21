Çalıştığı otelin 96 tane televizyonu çaldı, JASAT timlerinden kaçamadı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eski çalışanı olduğu otelden 96 tane televizyon çalan zanlı ve suç ortağı, JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 13 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil bölgesi Kerpe'de bulunan bir otele giren şahıslar 96 tane televizyonu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan JASAT timleri, televizyonları çalan şahısların otelin eski çalışanı R.Ç. ile İ.G. isimli şahsın olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahısla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen televizyonlar otele teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar R.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.G. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.