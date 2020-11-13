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Çam sakızları için ağaçları bu hale getirdiler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, çam sakızı avcılarının ağaçlara verdikleri zararı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, çam sakızı avcılarının ağaçlara verdikleri zararı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir grup vatandaş, mantar toplayabilmek için Cebeci ormanlarına girdi. Bir süre mantar toplayan vatandaşlar, daha sonra başka mantar çeşitlerini bulabilmek için ormanın iç kısımlarına doğru keşfe çıktı. Mantar aramak için dolaşan vatandaşlar, bir çok ağacın kabuğunun soyulduğunu ve ağaçlara naylon poşetler bağlandığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Çam sakızı alabilmek için ağaçların gövdelerinin kazındığını gören vatandaşlar, ağaçlara verilen zararı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Ormanlık alanda çok sayıda çam ağacına aynı yöntemle zarar verildiğini gören vatandaşlar, ağaçlara zarar verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere durumu ihbar ettiler.



“Sırf sakızlarını alabilmek için bütün ağaçlara zarar vermişler”


Mantar toplamak için gittikleri ormanda ağaçlardaki bu feci manzara ile karşılaştıklarını belirten Jale Keleş, “Cebeci ormanına mantar aramaya geldik, gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Bütün çam ağaçlarının kabuklarını soymuşlar. Sırf sakızlarını alabilmek için bütün ağaçlara zarar vermişler. Hemen hemen ormanın içindeki bütün ağaçlarda aynı şey var, bütün ağaçlar soyulmuş. Kısa bir yeri de değil, çok büyük bir bölümü soyulmuş ağaçların. Yarısından neredeyse yere inen kısma kadar bütün kabuklar soyulmuş. Buradan yetkililere sesleniyoruz, gereği neyse yapılmasını istiyoruz” dedi.

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