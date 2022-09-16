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Cami minaresinde yangın çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle cami minaresinde yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle cami minaresinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken minarenin külah bölümü tamamıyla yandı.


Yangın Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesinde bulunan İhsaniye Hicret Caminin minaresinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle minarenin külah kısmında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bazı vatandaşların camide olduğu da öğrenildi. Şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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