Camiler hijyenik hale getiriliyor

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm camilerde hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalarda ilçedeki tüm ibadethaneler baştan aşağı düzenli olarak temizleniyor. Camilerde önce halıları süpüren ekipler, ardından mihrap, minber ve müezzin mahfili gibi bölümlerin tozunu alıyor. Tüm pencere ve camları da silen ekipler, yapılan temizlik çalışması ile vatandaşların daha rahat ibadet yapmaları için camileri hazır hale getiriyor.

Ekipler rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını her gün farklı camilerde sürdürüyor.