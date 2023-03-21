İhlas Haber Ajansı

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Camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Körfez Belediyesi ekipleri Ramazan ayı öncesi kent genelinde camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki camiler, mescitler ve cemevinde çalışmalarını sürdürüyor. İbadethanelerin temizliğini yapan belediye ekipleri, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 82 cami, 7 mescit ve 1 cemevi içinde bulunan halıları profesyonel makinelerle süpürüp, yıkadı. Ekipler, tuvaletlerin, ayakkabılıkların ve camların temizliğini de gerçekleştirdi.

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