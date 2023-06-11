Camları silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4. kattaki dairesinin camlarını silerken yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 307. Sokak'ta meydana geldi. Mahbup Polatkan (50), dördüncü kattaki evinin camlarını silerken aşağı düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılmadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.