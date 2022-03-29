Çamlıtepe'ye sıcak asfalt yapıldı

Körfez'de yürütülen altyapı çalışmaları çerçevesinde; Çamlıtepe Mahallesi'nde başlatılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi ve İSU işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından altyapısı biten bölgeler asfaltlanarak, vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Bu çerçevede, Çamlıtepe Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları da tamamlandı. Ekipler bölgede hız geçmeden üstyapı çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PMT seriminin ardından cadde ve sokaklar sıcak asfaltla buluşturuldu.