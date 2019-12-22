?amurlu okul yoluna ?zmit Belediyesi el att?

?zmit Belediyesi taraf?ndan Alikahya Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda, ??rencilerin y?r?d??? ?amurlu yol, betonla kapland?.

?zmit Belediyesi ?zmit'teki okullara destek olmaya, ??renci ve ??retmenlerin en uygun ko?ullarda e?itim ??retimlerini s?rd?rmeleri i?in ?al??maya devam ediyor. Her alan okullar?n yan?nda olan ?zmit Belediyesi son olarak Alikahya Mahallesi'ndeki Emek Dayan??ma ?lkokulu'na beton yol ve merdiven yapt?.

Toprak ve ?amurda y?r?mek zorunda kalan ??renci, ??retmen ve veliler i?in okulun arka taraf?ndan okula ba?lanan alanda ?zmit Belediyesi Fen ??leri M?d?rl??? Ekipleri ?al??ma ba?latt?. ?al??malar kapsam?nda ekipler yakla??k 35 metrelik beton y?r?y?? yolu ve merdiven ?al??mas?n? tamamlad?. Yolun kullan?ma a??lmas?yla okula ula??m?n daha kolay oldu?unu belirten ??renciler ve ??renci velileri ?zmit Belediyesi'ne te?ekk?r ettiler.