Çanakkale şehitleri Dilovası'nda dualarla anıldı

Dilovası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde şehitler duayla anıldı.

Dilovası'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi anma programı Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden program, öğrencilerinin düzenledikleri çeşitli gösteriler ile devam etti. Öğrenciler, hazırladıkları tiyatro, şiirler ve çeşitli gösteriler ile Çanakkale zaferini anlattı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, ödülleri verildi. Son olarak Dilovası Şehitliği'nde bir araya gelen Dilovası protokolü, şehit mezarları başında Kur'an tilaveti okunmasının ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ile görüştü.