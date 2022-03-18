Çanakkale zaferini sahnenin diliyle anlattılar

Kocaeli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında lise öğrencileri tarafından sahnelenen piyes, büyük beğeni topladı.

Kocaeli Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde program düzenledi. Program kapsamında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na giriş süreci ve Çanakkale Savaşı'nın kilit rolü üzerine bilgiler verildi. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale Zaferi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Program, Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili düzenledikleri piyesler eşliğinde devam etti. Aynı zamanda programda, türküler eşliğinde oyunlar da sergilendi. Lise öğrencilerinin performansı büyük alkış topladı.