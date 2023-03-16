Çarpışan otomobillerden biri duvara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada savrulan otomobillerden biri duvara çarparak durabildi.

Kaza, Dumlıpınar Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcu Sokak'tan caddeye çıkan S.Ç. idaresindeki 41 ADC 118 plakalı otomobil ile F.K. hakimiyetindeki 41 AKJ 765 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 41 ADC 118 plakalı otomobil savrulduktan sonra duvara çarparak durabildi, sürücüsü S.Ç. ise otomobilde sıkıştı. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü S.Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.