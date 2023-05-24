İhlas Haber Ajansı

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Çarşı karıştı: Kentin göbeğinde kalabalık gruplar birbirine girdi

Kocaeli’nin en işlek bölgelerinden biri olan İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda kalabalık iki grup arasında yaşanan arbedeyi ekipler güçlükle ayırdı.

Kocaeli'nin en işlek bölgelerinden biri olan İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda kalabalık iki grup arasında yaşanan arbedeyi ekipler güçlükle ayırdı.


Olay, İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki parkın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından olay arbedeye dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga, vatandaşların ve polislerin çabasıyla güçlükle ayrıldı. Yaralanan veya gözaltına alınanın olmadığı öğrenildi. Arbede anları kameralara da anbean yansıdı.


Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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