Çarşıda arefe yoğunluğu

Kocaeli'de Kurban Bayramı arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar çarşıya akın etti. Cadde ve sokaklardaki yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürdü.

Kocaeli'de Kurban Bayramı için alışveriş yapan vatandaşlar, arefe günü İzmit çarşısında yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar mağazalara akın ederken, semt pazarlarında da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Artan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Caddelerin yoğun olduğunu söyleyen esnaf Hasan Kol, "Yoğunluk yine var herkes alışverişini yapabiliyor. 3 senedir insanlar evlerine kapalıydı, pandemi vardı. Biz son 3 bayramda da dükkanları açamadık, kapalıydık. İşlerimiz şu anda normal, şükürler olsun açıldı, hareketlilik başladı. Tatil sebebiyle insanlar alışverişini de yapıyor. Şu anda halimizden memnunuz. Bunu bir esnaf olarak söylüyorum. Eskiden kriz yaşasak insanlar alamıyordu, dışarı bile çıkamıyorduk. Şu an pahalılık var ama insanların alım gücü de var" diye konuştu.

"Tatil için alışveriş yaptık"

Arkadaşlarıyla birlikte bayram alışverişine çıktığını, bayramdan sonra tatile gideceğini söyleyen Enes Selman, "Tatil için alışveriş yaptık. Fiyatlarda tabi ki geçen seneye göre yüzde yüz artış var ama doğruyu söylemek gerekirse ona göre de gelirimiz de arttı. İsteyen, istediği bütçeye göre bir şekilde yine giyinebiliyor" dedi.

"Satışlarımızdan memnunuz"

Bayram yoğunluğunun başladığını belirten esnaf Yafes Ünsal, "Satışlarımızdan memnunuz, bugüne de şükür. Bir şeker bayramı kadar olmasa da, insanların kurbanı var. Sıcaklar geldiği için memleketine gideni çok ama yine de hareketlilik var" şeklinde konuştu.

Bayram şekeri fiyatlarına da değinen Ünal, "Bayram şekerinin kilosu 30 TL'den başlayıp, 54 TL'ye kadar çıkıyor. Çikolatalar 60 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar çıkıyor. Kuruyemiş çok arttı ama diğer gıdalar kadar artmadı. Mesela bir yumurta kadar artmadı" dedi.