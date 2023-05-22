İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatı yangını panik oluşturdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın panik oluşturdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın panik oluşturdu.


Edinilen bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi, 1095. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında küçük çaplı yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi vatandaşlarda panik oluştururken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı müdahale sonrası durum kısa sürede kontrol altına alındı.


Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.