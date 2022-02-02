İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.


Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 121/7 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya da sirayet etti. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.