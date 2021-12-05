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Çatıdaki yosunlar ayağını kaydırınca aşağıya düştü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinin çatısında yosunlara basınca kayarak aşağı düşen şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin çatısında yosunlara basınca kayarak aşağı düşen şahıs yaralandı.


Olay, Derince ilçesi Vatan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.S (55) isimli vatandaş müstakil evinin çatısına çıktı. E.S, yosun tutmuş çatıda ayağının kayması neticesinde aşağı düştü. E.S.'nin düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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