İhlas Haber Ajansı

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Çatıdan çatıya zıplayan çocuklar vatandaşları korkuttu

Kocaeli’de stantların çatısında zıplayan çocuklar, stant önünde oturan vatandaşları korkuttu.

Kocaeli'de stantların çatısında zıplayan çocuklar, stant önünde oturan vatandaşları korkuttu.


Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen stantların üzerinden zıplayarak başka bir standa geçen çocukların görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların çatılarda zıpladığı, vatandaşların ise korktuğu anlar yer aldı.

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