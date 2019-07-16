Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde dere içi kazılar yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen köprü projesi, 33 metre boyunda çift yönlü ve çift şeritli olarak inşa edilecek.

Proje kapsamında şu anda dere tabanı ve yanlara taş duvar örülebilmesi için kazı çalışması yapılıyor. Hızla devam eden çalışmalarda kenar ayakların beton arma imalatına devam ediliyor. Proje çalışmalarında köprü ayakları üzerine 11 adet ön germeli kiriş konulacak. Mevcutta bulunan dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında dere üzerinde bulunan eski köprü de yıkılarak yenisi yapılıyor. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarılıyor. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi amaçlanıyor.

Nisan ayında başlanan projenin Kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor.