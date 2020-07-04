İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çay ocağında tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vurulan vatandaş yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vurulan vatandaş yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan çay ocağında oturan Rahmi Y. (49) isimli bir vatandaş ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıs Rahmi Y.'ye ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Rahmi Y. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Rahmi Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.