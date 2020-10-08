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Çayıorva meclisi 2021 yılı bütçesini görüştü

Çayırova Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2021 yılı Performans Programı ve 2021 yılı Mali Bütçesi görüşüldü.


Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye kültür salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çifçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündem maddelerinin oylanarak kabul edildiği meclis oturumunda Çayırova Belediyesi'nin 2021 yılı mali yılı gelir gider bütçesi 206 milyon TL olarak karara bağlandı. Kasım ayı meclis toplantısı 3 Kasım Salı günü saat 15.00'de kültür salonunda yapılacak.

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